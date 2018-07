Abbiamo letto sulla home page di “Chiazza Rande” che sono in fuga dall’incarico istituzionale di consigliere comunale i candidati dei 5 Stelle ed in particolare il candidato Sindaco, Cinzia Carrisi e il primo degli eletti Ing. Alessandro Martina.

Ora, indubbiamente crea sconcerto apprendere che chi si professava, anche durante il corso del primo consiglio comunale, paladina della legalità dell’azione amministrativa di Rizzo, abbia poi lasciato campo libero al primo cittadino; ed ancor più sconcerto è dato dalla notizia che anche l’Ing. Martina abbia assunto una simile decisione.

Ciò porta a ritenere indubbiamente:

– che il famoso “bene del paese” tanto acclamato durante la campagna elettorale altro non era che un misero slogan acchiappaconsensi;

– oppure che per la Carrisi il vero “bene del paese” sia lasciare campo libero al suo antagonista;

– oppure ancora che sia la Carrisi sia l’Ing. Martina non abbiano avuto né la voglia né la pazienza di avviare e portare avanti una opposizione politica, che è totalmente osteggiata e ad ora totalmente impedita da un’Amministrazione totalmente chiusa in se stessa.

In alcun senso possiamo riservare solidarietà ai nostri colleghi dei 5 Stelle, poiché la funzione di opposizione politica che ci spetta quali consiglieri comunali ce l’ha conferita una parte consistente della cittadinanza, che in Rizzo non riponeva alcuna fiducia e che noi siamo tenuti ad onorare e rispettare, anche di fronte agli ostacoli che ci pone questa Amministrazione.

Ed infatti, noi, in qualità di Consiglieri comunali di opposizione, abbiamo presentato numerose istanze chiedendo all’Amministrazione Rizzo:

– che ci fosse consentito l’accesso al protocollo informatico chiarendo comunque al Segretario Comunale che avremmo accettato qualunque forma di accesso, per non ostacolare l’attività amministrativa;

– che ci fossero consegnate le relazioni sul procedimento relativo al cimitero e alla Falesia, che l’Arch. Muri aveva stilato prima di cessare il suo incarico;

– che ci fossero esibiti i documenti relativi al procedimento di affidamento dei lavori di ripristino dei tombini, avvenuto in via diretta ad un’impresa, senza lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;

– che ci fossero indicati i provvedimenti che il Segretario Generale avrebbe assunto sulle dichiarazioni non veritiere rese dal Sindaco e da due consiglieri comunali in relazione all’incompatibilità di questi, da noi contestata durante il primo consiglio comunale.

Inutile dire che tutte le predette richieste sono ancora inevase perché evidente è l’intento dell’Amministrazione Rizzo di celare ogni cosa; inutile dire che i termini entro cui la risposta a diverse istanze doveva essere fornita sono già scaduti e che ciò ci impone il ricorso a soluzioni giudiziarie, che ovviamente avvieremo.

E che dire delle notizie propagandistiche che l’Amministrazione Rizzo divulga “sull’operatività subito” e che bisogna continuamente fronteggiare con dei “sani chiarimenti”? Ci riferiamo all’assegnazione indebita di incarichi di responsabilità a personale che non può essere assegnatario di quelle funzioni o l’affidamento di appalti per lo sfalcio dell’erba a ditte che casualmente sono affidatarie del medesimo servizio nel Comune di provenienza dell’attuale assessore; ovvero alla divulgazione della notizia che la Monteco non potrebbe spostare dalla riva la poseidonia quando invece quella adagiata sulla riva può essere tranquillamente spostata.

Non vi è dubbio… è certamente faticoso svolgere un’opposizione di fronte a simili reiterati e costanti comportamenti ostruzionistici dell’Amministrazione Rizzo, ma ciò non giustifica una resa.

Lo dobbiamo a chi ci ha dato fiducia vedendo in noi una possibile alternativa e l’alternativa all’oscurantismo c’è.

Il vento e il brutto tempo che ci ha portato questa Amministrazione passerà e l’estate arriverà prima o poi..nel frattempo godiamoci il mortorio di Campo di Mare.

Avv. Alessandra Cursi

Dr Valentina Carella