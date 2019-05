Venerdì 31 maggi, alle ore 17.45, presso la History Digital Library (Casa del Turista, Brindisi, lungomare Regina Margherita, 44), Abele Carruezzo dialoga con Michele Claudio D. Masciopinto, autore de “Custodi di luce: antropologia, narrazioni e rappresentazioni di uomini e fari” Molfetta, Ed. La Nuova Mezzina, 2018

Interverranno Adriano Giadalupi, Presidente del Propeller Club port of Brindisi e Giacomo Carito, della Società di Storia Patria per la Puglia.

Scopo della ricerca di Michele Claudio Masciopinto è indagare i fari come luoghi carichi di significato culturale e storico, potenziali oggetti di indagine dal quale attingere le memorie e le narrazioni delle comunità marittime. Uno studio di questo genere è dettato dalla necessità di riscoprire queste strutture che hanno lasciato un segno importante nelle identità delle comunità marittime.

Se per l’uomo di mare il faro è lo strumento che indica la rotta sicura, per l’uomo di terra, invece, esso è una costruzione misteriosa dalle forme immobili, situata in un territorio “al confine” e in grado di fronteggiare la maestosità del mare e confondersi con il silenzio del paesaggio circostante.

Le storie di vita degli uomini e delle donne che hanno vissuto e lavorato in questi straordinari manufatti sono in grado di svelare un complesso micro-universo denso di relazioni: il faro è infatti luogo di lavoro, ma anche spazio domestico, intimo e personale. Costretti ad un’esistenza solitaria e piena di sacrifici, nelle loro storie è possibile cogliere un micro-universo sociale, fatto di affetti, di intimità con se stessi, di relazioni significative con gli oggetti e con il faro stesso, divenuto nel corso del tempo un caro compagno di vita. Visitare un faro significa cogliere lo spirito di un paesaggio sospeso tra terra e mare; ascoltare le voci dei suoi abitanti cogliendo il senso di una vita a “guardia del mare”, della navigazione e dei naviganti; afferrarne l’essenza nella quiete indisturbata dell’isolamento e della lontananza da tutto ciò che è “vissuto quotidiano”; comprendere il valore di una solitudine “piena”.

PROGRAMMA

Interventi:

Adriano Giadalupi (Presidente del Propeller Club Port of Brindisi)

Abele Carruezzo (Docente di Navigazione e Trasporti marittimi. Direttore scientifico de “Il Nautilus”)

Michele Claudio D.Masciopinto (Antropologo presso Cresta – Centro Ricerche Etnografiche, Storiche, Antropologiche, Bari)

Giacomo Carito (Società di Storia Patria per la Puglia)

Organizzazione: Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi, History Digital Library – Brindisi, Propeller Club Port of Brindisi.

Adesioni: In_Chiostri, Brindisi, Associazione Vola Alto – Brindisi, Medieval Fest – Brindisi