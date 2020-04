Saranno erogati fino a 16 milioni totali, a seguito della Delibera della Regione Puglia che autorizza ad erogare prestiti con i fondi regionali già precedentemente assegnati alle strutture Confidi.

Grazie alla Delibera approvata dalla Giunta regionale pugliese il 2 aprile scorso, COFIDI.IT potrà erogare da subito credito diretto alle imprese pugliesi che hanno bisogno di liquidità, a causa dello stop o del rallentamento della propria attività provocata all’emergenza COVID/19.

COFIDI.IT potrà concedere in tempi rapidi finanziamenti diretti alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti per le proprie esigenze di credito fino a € 40.000 (liquidità e/o investimenti) rateizzabili fino a 10 anni, con un anno di ammortamento con un tasso fisso del 2,80% fino al 31/12/2020.

La delibera della Giunta regionale consente ai Confidi, “già assegnatari di risorse regionali nella scorsa e nell’attuale programmazione, di riutilizzare le somme per il credito diretto in modo rotativo per venire incontro alle diverse esigenze delle imprese piccole e micro di tutti settori economici del territorio pugliese, compreso i liberi professionisti”.

A causa delle situazione contingente si utilizzerà la modalità smart working, per fornire qualsiasi informazione dettagliata a riguardo.

Pertanto invitiamo tutti gli interessati alla misura a utilizzare i seguenti contatti per informazioni

Antonio Solidoro 0831/511625 email info@cnaservizibrindisi.it whatsapp 3519713136 –

Sonia Rubini 347/1941659

Valeria Miraglia 0831/ 435353 email filialebrindisi@cofidi.it

Sarà cura dei nostri uffici fornire in tempo reale le informazioni sulla procedura e sulla documentazione necessaria per l’accesso al credito.

CNA Brindisi e Cofidi.IT sempre al servizio delle Imprese!