Di seguito riportiamo integralmente una lettera inviata a Silvio Berlusconi, da amministratori, dirigenti e sostenitori di Forza Italia che non hanno condiviso le scelte operate dal coordinatore Vitali.

Caro Presidente,

non sappiamo se questa nostra arriverà mai nelle Sue mani, ma tanto grande è il rammarico che è difficile non tentare di scriverLe.

Siamo amministratori, dirigenti e sostenitori di Erchie e Torre Santa Susanna ,paesi della provincia di Brindisi, e da sempre abbiamo seguito, sostenuto e fatto sì che Forza Italia fosse il primo partito, da sempre seguiamo il nostro Presidente Berlusconi, consapevoli del carisma che solo una personalità come la sua ha.

Siamo consapevoli della delega conferita al coordinatore regionale per la scelta delle candidature ed immaginavamo che avesse dovuto curare gli interessi del Presidente Berlusconi, ma nel nostro collegio, collegio uninominale camera Puglia 12, uninominale Senato Puglia 5 e plurinominale Senato Puglia 2, si è consumata l’ennesima ingiustizia e l’ennesima beffa per un territorio che dovrà sostenere solo ed esclusivamente personaggi di Francavilla Fontana (comune del brindisino dove risiede il segretario regionale), due candidati, occupanti tre posizioni utili per essere eletti, scelti senza prendere in considerazione gli altri 17 comuni, e scegliendo perfino per le quote rosa candidate di Castellana Grotte, comune del barese. Com’è mai possibile che tra tante personalità del nostro territorio nessuna sia meritevole di essere candidata, quanto lungo deve essere un curriculum per poter ambire a qualcosa ed essere ascoltati? Nel nostro collegio non abbiamo fatto mancare mai il nostro contributo al Partito con Uomini e Donne che si sono spesi per Forza Italia da sempre, ma è inconcepibile e ingiusto vanificare il lavoro, i sentimenti, la voglia di costruire un grande partito con la candidatura di gente che come segno distintivo ha il solo merito di risiedere nel comune di Francavilla Fontana e di essere amico personale del segretario regionale.

Presidente, poteva essere l’anno della svolta e del riscatto dopo il buio degli anni del recente passato, dopo aver sopportato la mancanza di democrazia in Parlamento, poteva essere il momento di respirare l’aria azzurra del ‘94, degli albori, dell’entusiasmo, delle migliaia di bandiere che sventolavano fiere, della LIBERTA’, ma il nostro sentimento adesso lascia spazio solo al rammarico perpetrato da queste scelte scellerate. SENZA BASE NON ESISTE L’ALTEZZA PRESIDENTE! Siamo noi a portare i voti, siamo noi a riempire le pagine social, siamo noi ad entrare nelle case a chiedere il consenso, siamo noi a mettere il nostro nome prima del simbolo di Forza Italia e siamo ancora noi a dare vita, da sempre, a questo grande partito. Ma crediamo sia giunto il momento che Lei Presidente, guardi, ascolti e valuti le scelte fatte perché l’apparente cambiamento rappresenta soltanto un copione scritto mesi fa, il cui finale speravamo diverso. Siamo da sempre gente che invece crede nelle strette di mano, gente che mantiene la propria parola e persone che preferiscono la sostanza alla forma.

Grazie Presidente, noi confidiamo in Te!

Chiara Saracino (Vice Sindaco Comune di Erchie, Consigliere Provinciale Brindisi Forza Italia)

Mimmo Coccioli ( Commissario Cittadino Erchie Forza Italia)

Erika Teresa Prete (Coordinatore cittadino Forza Italia Giovani)

Aldo De Rinaldis (militante Erchie)

Luca Ciccarese (militante Erchie)

Annibale Ciccarese (Militante Erchie)

Lucrezia Morleo (Direttivo Torre Santa Susanna)

Nico Tieni (Direttivo Provinciale Brindisi, Torre Santa Susanna)

Antonio Trinchera (già Consigliere Comunale Torre Sanata Susanna)

Gilberta Giangrande (direttivo Torre Santa Susanna)