La Biblioteca comunale resterà aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato a partire dal prossimo lunedì 8 gennaio. Per rispondere meglio alle esigenze dei fruitori, la struttura di via Francesco Rodio resterà aperta ogni giorno feriale dalle ore 8 fino alle ore 19. 18.45

L’iniziativa, fortemente caldeggiata dall’assessore alla pubblica istruzione Antonella Palmisano, è stata presa nelle scorse ore dal Sindaco Gianfranco Coppola, che ha firmato la direttiva affinché la misura venga adottata a partire dalla prossima settimana.

«L’apertura della Biblioteca in orario continuato, rispettata in via sperimentale per un mese a ottobre scorso – dichiara il Dirigente alla Pubblica Istruzione Giovanni Quartulli – ci ha permesso di constatare la reale esigenza, soprattutto da parte dei ragazzi, di rimanere all’interno della struttura nelle primissime ore pomeridiane. I mesi trascorsi sono serviti a pianificare l’orario lavorativo dei dipendenti. Grazie alla disponibilità di due di loro, è possibile adesso attuare questa importante misura, che si inserisce in un progetto di ampio respiro. Mi riferisco a “Community Library”, il bando regionale a cui il Comune di Ostuni, assieme ai comuni di San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Carovigno e San Vito dei Normanni, si è candidato per intercettare un finanziamento di 2 milioni di euro, che permetterà alle biblioteche coinvolte di trasformarsi in presìdi letterari, cambiando il concetto relativo all’uso attuale di questi fondamentali spazi pubblici».

«Garantire l’orario continuato di fruizione della biblioteca è stato uno dei miei primi obiettivi – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Palmisano – e dopo la fase sperimentale, che ci ha consentito di conoscere e risolvere alcune criticità sindacali e organizzative, abbiamo lavorato affinché questo servizio potesse essere effettivo e duraturo, per favorire chi intende trattenersi a studiare anche nella pausa pranzo. Constatando il gradimento dell’utenza in termini di affluenza e numero di accessi, ci è sembrato doveroso adoperarsi per dare a tutti la possibilità di avere una “casa” dello studio sempre aperta. Questa e tante altre iniziative e progetti in divenire, stanno rendendo la biblioteca un luogo vivo e sempre più capace di accogliere utenti di diverse fasce d’età, grazie alla preziosa e brillante collaborazione del dirigente Giovanni Quartulli, della direttrice Francesca Garziano e dei dipendenti».



COMUNICATO STAMPA COMUNE DI OSTUNI