Un grande momento di espressione democratica e di partecipazione attiva degli iscritti alla federazione dei Chimici, dell’Energia e dei Tessili della Uil. Diversi sono stati i momenti di confronto avvenuti nelle Assemblee di Base nelle varie società di riferimento per discutere non solo delle problematiche aziendali esistenti nelle realtà produttive, ma anche del futuro del nostro sistema industriale.

Futuro sempre più improntato ad una “produzione intelligente” e ad una innovazione digitale che proietta il nostro Paese, il secondo nel settore Manifatturiero d’Europa, nella “Quarta Rivoluzione Industriale”.

Proprio questo è il titolo del Congresso e il tema che verrà trattato nella Tavola Rotonda aperta al pubblico, organizzata all’interno delle iniziative congressuali, che si terrà lunedì prossimo 5 febbraio a partire dalle ore 15.00, per approfondire le “opportunità di sviluppo” nel nostro territorio.

Al dibattito, moderato dal Giornalista Marino Petrelli, parteciperanno oltre al Segretario Generale Nazionale della Uiltec Paolo Pirani, Cristina Cofacci Responsabile delle Relazioni Industriali Internazionali dell’Enel, Laura Bruno Direttore delle Risorse Umane della Sanofi, Renato Colurcio Responsabile Relazioni Sindacali Eni-Versalis, Federico Pirro Docente dell’Università di Bari e Vincenzo Gatto Responsabile Relazione Sindacali e Vice Direttore di Confindustria Brindisi.

Un parterre ricco e qualificato che sicuramente offrirà notevoli spunti non solo per la discussione congressuale, ma anche al confronto sempre aperto nell’opinione pubblica, sulla necessità di far coesistere i diversi modelli di sviluppo e garantire un giusto equilibrio tra Industria, Territorio e Ambiente indispensabile per una ripresa economica ed occupazionale della nostra provincia.

Al Congresso interverranno anche il Segretario Generale della Uil di Puglia Aldo Pugliese, il Segretario Generale della Uil di Brindisi Antonio Licchello e il Segretario Generale della Uiltec di Puglia Filippo Lupelli che presiederà i lavori.

Il Congresso sarà aperto dalla Relazione introduttiva del Segretario Generale uscente della Uiltec Territoriale di Brindisi Carlo Perrucci.

UILTEC BRINDISI