Da lunedì 13 luglio, il Consorzio Arneo avvierà la pulizia dei canali Patri e Fiume Piccolo come da sollecitazione dell’amministrazione comunale. A seguito dei sopralluoghi effettuati a giugno dall’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco, è emersa la necessità di anticipare la pulizia ordinaria, prevista a settembre, per ripristinare la massima condizione di sicurezza e salubrità su cui il Consorzio ha mostrato massima disponibilità.

Per Fiume Piccolo, accogliendo le richieste dei residenti della zona, è stato chiesto il medesimo intervento nonostante non vi siano problematiche relative alla sicurezza; si tratta prevalentemente di ristabilire una condizione di salubrità in ambito urbano.

“Insieme ai tecnici del Consorzio Arneo – spiega l’assessore Lopalco – circa un mese fa, abbiamo constatato la necessità di anticipare alcuni interventi ed, insieme, abbiamo concordato l’inizio dei lavori già a partire dalla prossima settimana. L’obiettivo è quello di mettere i canali in sicurezza e scongiurare, soprattutto nel periodo estivo, il proliferare di animali o la diffusione di cattivi odori”.