Aer Lingus arricchisce la sua programmazione estiva 2020 puntando anche sull’Aeroporto di Brindisi.

Dal 23 maggio sino al mese di settembre 2020, la compagnia irlandese collegherà Brindisi, via Dublino, alle città americane di Boston e New York.

Le tratte verso gli aeroporti statunitensi saranno operative due volte alla settimana tramite gli aeromobili A320 e A330-300.

Attualmente la compagnia offre tariffe per Boston a partire da €259* (economy) e da €899* (business) e tariffe per New York a partire da €239* (economy) e da €899* (business), per viaggiare dal 1°aprile al 15 giugno 2020.

Le tariffe in promozione sono acquistabili entro martedì 21 gennaio direttamente sul sito della compagnia.

Presso l’aeroporto di Dublino, i passeggeri che volano verso gli Stati Uniti potranno beneficiare del servizio doganale statunitense che consente di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress di doverle effettuare all’arrivo.