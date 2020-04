IL Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente e l’Associazione Ricetrasmissioni Brindisi sono felicissimi di comunicare che la raccolta fondi, per l’acquisto di un apparecchio radiologico mobile digitale wireless per il P.O. Perrino di Brindisi, da destinare alle terapie intensive per la gestione dei malati affetti da COVID19, ha raggiunto l’obiettivo prefissato.

Non solo!

La straordinaria generosità dei Cittadini di Brindisi e Provincia, di tante Associazioni, Fondazioni, Ordini Professionali, Club Inner Wheel locali, Compagnie Teatrali, amici del Friuli, Veneto, Lombardia, Germania, Lussemburgo, alla STP di Brindisi, è andata oltre il limite e ciò permetterà di dotare tale apparecchiatura anche di un sistema dedicato alla terapia intensiva neonatale.

Come già comunicato l’apparecchio radiologico principale sarà consegnato all’Ospedale Perrino di Brindisi entro Aprile.

Appena sarà definita la questione apparecchiatura neonatale, saranno date ulteriori informazioni.

Insieme possiamo! Grazie, grazie, grazie!

Raffaella Argentieri

Presidente Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente