Ingegneri, architetti, geometri, agronomi e tutti quei professionisti che collaborano con l’Ufficio Urbanistica e l’Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni cambieranno modo di interagire con il sistema di presentazione delle pratiche edilizie che, grazie all’implementazione del SUET (sportello unico per l’edilizia telematico), dal prossimo giovedì 1° febbraio dismettono la veste cartacea per diventare digitali. Si è tenuto ieri pomeriggio presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città, il convegno formativo rivolto ai numerosi tecnici e addetti ai lavori che ne hanno preso parte, inviati a comprendere funzionalità e vantaggi del nuovo sistema informatizzato.

A illustrare il funzionamento del SUET, il sindaco Gianfranco Coppola, che ha rimarcato la necessità di un sostanziale adeguamento tecnologico nei diversi comparti amministrativi del Comune di Ostuni, l’assessore all’urbanistica Guglielmo Cavallo, il dirigente Roberto Melpignano e Antonio Sticchi, responsabile informatico della SVIC, azienda leccese specializzata nella fornitura di prodotti e servizi tecnologici per la Pubblica Amministrazione e concessionaria della piattaforma ideata dalla Halley, società informatica specializzata nella produzione di software per gli Enti Locali.

«Tutta la documentazione che verrà presentata dall’inizio del prossimo mese – dichiara il Dirigente Melpignano – deve necessariamente essere prodotta in formato digitale direttamente sulla piattaforma che abbiamo messo a punto grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio Tecnico e i referenti della SVIC. Tutti gli intoppi che soprattutto inizialmente si verificheranno, saranno gestiti e risolti internamente, evitando di gravare sui professionisti, per la gran parte dei quali abbiamo già provveduto a ideare le credenziali di accesso per iniziare a prendere dimestichezza con il sistema».

«Per quanto possa essere perfetto un sistema informatico, non può sostituirsi all’uomo – dichiara il dott. Sticchi di SVIC – e il successo di questa iniziativa ricade sulla perizia e sulla buona volontà dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico e successivamente da ciascuno di voi. Sul sito istituzionale del Comune di Ostuni troverete una sezione dedicata al SUET, con cui potrete interagire in maniera assolutamente intuitiva per la creazione e la presentazione di una qualsiasi pratica edilizia. A vostra disposizione c’è tutta la modulistica utile, in formato PDF editabile online, in modo da evitare completamente la stampa. L’unico documento che deve essere stampato è la mascherina di ogni pratica, su cui andrà apposta la firma autografa sia del professionista, che del committente. Al pagamento della marca da bollo si potrà assolvere attraverso il modello F23, la cui scansione andrà allegata alla documentazione prodotta, che non deve superare il limite di 50 Mb. È comunque possibile apportare delle integrazioni alla modulistica successivamente al primo invio, a seconda delle esigenze del professionista, che potrà in qualsiasi momento accedere al suo profilo personale per tracciare l’iter della pratica presentata e comunicare con gli uffici competenti».

L’innovazione tecnologica continua a essere uno dei punti cardine dell’amministrazione comunale ostunese, che continua a operare nell’ottica della trasparenza e della semplificazione dei processi gestionali, elementi che assicurano maggiore velocità, efficienza e qualità del servizio, riduzione dei costi, incremento di produttività e profitto, e che avvicinano sempre di più il cittadino alla Pubblica Amministrazione.