Delizie al cioccolato provenienti da Napoli, Merate, Treviso, Gorizia, Vittoria, Andria, Modica, Cosenza. Oltre alle specialità dei maestri pasticcieri e cioccolatieri brindisini, “La Magia del Cioccolato”, anche quest’anno metterà in vetrina bontà provenienti da diverse parti d’Italia.

L’evento più dolce dell’anno, che ritorna per la sesta volta consecutiva, si terrà lungo i corsi principali della città di Brindisi dal 13 al 16 dicembre prossimi ed è inserito nel calendario delle iniziative natalizie curato dal comune di Brindisi.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Puglia Insieme si Può presieduta da Fabio Pochi, animerà il centro cittadino nel periodo che precede il Natale, come da tradizione.

In programma tante novità per allietare le serate delle famiglie che vorranno prendere parte all’evento che anche quest’anno ha voluto come protagonisti, oltre agli addetti ai lavori, i più piccini. Esattamente come accaduto per le passate edizioni, infatti, i bambini/ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio comunale potranno partecipare ai Laboratori Didattici che si terranno in Corso Umberto e Piazza Cairoli per tutti e quattro i giorni dell’evento, a partire da giovedì 13 dicembre (17.00/ 20.00). Possono iscriversi bambini/ragazzi di età compresa fra 5 e 13 anni. Per farlo è sufficiente compilare il modulo scaricabile dal sito dell’associazione Puglia Insieme si Può e inviarlo agli indirizzi email info@lamagiadelcioccolato.it e info@pugliainsiemesipuo.it

Anche quest’anno main sponsor dell’iniziativa, patrocinata da Comune e Regione, sarà la nota azienda dolciaria Caffarel che curerà i laboratori didattici insieme all’azienda Francesco Lavermicocca che metterà a disposizione macchinari e attrezzature di ultima generazione.

Laboratori ma non solo, non mancheranno infatti momenti di spettacolo ed intrattenimento a cura delle associazioni Que Lo Cura e Impresa Mamma che hanno organizzato laboratori creativi, culturali, foto ricordo con ospiti speciali, spettacoli a tema natalizio, musical, sfilate. Special guest sarà Santa Claus, Babbo Natale che domenica, ultima giornata della manifestazione, arriverà con la slitta per incontrare i piccoli avventori e fare con loro simpatiche foto ricordo.

Come lo scorso anno, nel centro commerciale “Le Colonne Shopping Centre” si terrà un’anteprima dell’evento. Appuntamento domenica 2 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in Galleria con la degustazione della “Cremosa”, un nuovo prodotto dolciario realizzato e lanciato sul mercato da Caffarel.