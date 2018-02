A Brindisi, un nuovo appuntamento con la fotografia autoriale a cura del Collettivo Fotografico Polaroads.

Si intitola CHIOMA D’ACQUA la mostra fotografica di Domenico Mirabella, in esposizione venerdì 23 febbraio p.v., a partire dalle ore 19, nell’elegante atmosfera del Theodorvs, sul nuovo lungomare in Via del Mare 36.

La prima personale dell’autore è una istallazione artistica della sua ricerca fotografica sui Remuri, la squadra di vogatori brindisina, narrata attraverso immagini, poesie e suoni delle persone e del mare.

Domenico Mirabella non documenta solo l’aspetto agonistico dei vogatori, ma racconta l’esperienza di conoscenza e riflessione sulle persone, tracciata su rotte marine.

Per oltre un anno e mezzo, è salito in barca con “la ciurma” entrando in un contatto ravvicinato con le storie dei vogatori, uomini e donne di Brindisi. Il piccolo spazio dell’imbarcazione è diventato luogo di condivisione della passione, della forza, dell’impegno, della fiducia…e della poesia.

Interlocutore della serata sarà, infatti, Francesco Romanelli, allenatore e timoniere della squadra dei Remuri, ma prima ancora poeta pescatore, custode della tradizione e degli insegnamenti “degli Sciabbicoti” dell’andar per mare.

Reinterpreterà il tema della tradizione marinara di Brindisi anche la degustazione proposta dallo chef del Theodorvs che aumenterà l’esperienza multisensoriale della serata.

L’incontro sarà moderato dal Collettivo Fotografico Polaroads di Brindisi.

–

Nota sull’autore

Domenico Mirabella, brindisino, da appassionato di fotografia ad autore.

La sua formazione nella salvaguardia dei Beni Culturali lo porta ad entrare in contatto con la storia, le civiltà e le tradizioni. Gli studi si trasformano negli anni in interesse verso le persone e le storie che hanno da raccontare. Attitudine che trova naturale manifestazione attraverso il linguaggio della fotografia. Studia con diversi tra maestri italiani di fotografia d’autore riconosciuti a livello internazionale, viaggia, osserva e fotografa.

Nella sua fotografia è spesso vicino ai soggetti ritratti, fisicamente ed emotivamente.

Nel 2017 fonda il Collettivo Fotografico Polaroads, a Brindisi, con Mario Capriotti, Damiano Malorzo e Azzurra Peragine.

Le sue fotografie sono state esposte in mostre collettive in Puglia e a Milano.