Durante questa emergenza per il corona virus REGALIAMO a tutti un libro del regista brindisino Federico Rizzo, un Instant Book dal titolo:“ Riflessioni pandemiche – Cronache di una guerra contro un nemico invisibile”, sulla situazione attuale di pandemia, sono delle riflessioni di un artista in questa nuova e terribile situazione sociale in cui tutti ormai viviamo senza sapere fino a quando… Un e-book piacevole da leggere in formato PDF da scaricare gratuitamente da oggi 31 marzo fino al 15 aprile 2020. L’Editore Giovanni Spedicati

Federico Rizzo ci narra la sua personale guerra contro il corona virus al fianco della moglie infermiera. Ne viene fuori una cronaca partecipe e a tratti esilarante in cerca di una nuova igiene spirituale.

Resta un senso di incertezza dentro ognuno di noi dovuto all’impossibilità di dominare il tempo. Se non è ancora arrivata la fine del mondo di cui parlava Nostradamus, madre natura ci sta certamente lanciando un ultimo avvertimento, un monito che dovrà far cambiare il nostro modus operandi sulla terra, tanto che il recente pianete scoperto, dove ogni notte piove ferro fuso, altri non è che il riflesso ad anni luce di distanza del nostro nuovo incubo collettivo di un mondo in cui il surriscaldamento globale lascerà posto solo al freddo ferro rovente delle nostre colpe.

Federico Rizzo (classe 1975) è un regista cinematografico (Fuga dal call center, Whisky di via Nikolajevka, Lievi crepe sul muro di cinta, Taglionetto, Miss Sarajevo, etc.) e uno scrittore di narrativa. Con questa casa editrice ha pubblicato Il decalogo delle giovani vittime e Diario intimo di un collezionista di mostri.