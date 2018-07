Si comunica che in data odierna l’atleta Daniel Donzelli ha effettuato e superato le visite mediche specialistiche effettuate presso le strutture della Pallacanestro Forlì.

Diventa ufficiale il prestito annuale dell’atleta alla società forlivese che disputerà il prossimo campionato di A2 girone Est.

La decisione, presa in comune accordo con il giocatore, prevede un programma di riavvicinamento al basket giocato in una piazza che garantirà a Daniel di avere minuti importanti in un campionato importante.

A Daniel va il più grosso in bocca al lupo per un’annata ricca di soddisfazioni sul campo da gioco, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista indossando i colori biancoazzurri.

Buon lavoro e buona stagione Donze!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi