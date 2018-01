Nella serata del 18 gennaio nell’Aula formazione del Comando Prov. dei VV.F. di Brindisi, Daniela Sasso ha trovato il luogo adatto alla presentazione del suo nuovo libro dal titolo “Giusto il tempo di un… per sempre” .

Si, proprio lì, dove per lei è la sua seconda casa, già figlia d’arte del Capitano Pinuccio Sasso, nonchè lei stessa Vigile del Fuoco Discontinua, oltre allo zio il Capo Reparto Antonio Sasso e non in ultimo il marito anch’egli nei Vigili del Fuoco in servizio permanente.

L’organizzazione è stata esemplare, dove nell’aula gremita oltre ai Vigili del Fuoco, c’erano anche i loro familiari e amici, nel suo libro sono state raccontate le poesie di vita vissuta degli eroi quali sono i Vigili del Fuoco, i quali vivevano le loro emozioni durante gli interventi in tutte le calamità e disastri, sia a livello Nazionale ma soprattutto locali nel quotidiano, rimarcando spesso il motto che va sempre in voga “ Un giorno senza rischio e un giorno non vissuto “ raccogliendo gli eventi, raccontarli egregiamente e soprattutto saperli trasmettere nella loro migliore enfasi tanto da far emozionare anche i padroni di casa, che sono quelli che hanno imparato bene gestire anche quelle più forti.



A fare gli onori di casa è stato proprio Il Comandante Dott.Ing. Antonio Panaro che ha accolto con entusiasmo questa bella iniziativa, poi le poesie a doverle interpretare si sono susseguiti altri oratori con voce pacata e coinvolgente in un silenzio tombale, alternandosi tra di loro con degli intermezzi musicali da un duetto di chitarristi a tema.

La serata si è conclusa con la consegna di alcune targhe alle famiglie di quegli eroi con gli stivali, che vigilano e ci proteggono dall’alto ma che sono sempre tra noi come si evince proprio nelle poesie della brava autrice del libro.

c.s.