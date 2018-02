Quanto accaduto stamane nell’Istituto “Majorana” di Brindisi rappresenta un fatto gravissimo che richiede l’intervento immediato del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca attraverso una ispezione ministeriale. Stamattina il dirigente scolastico Salvatore Giuliano ha accolto a scuola, alla presenza di docenti e studenti, il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Il tutto, in piena campagna elettorale e al di fuori di qualsiasi regola di par condicio.

Tra l’altro, l’auditorio era costituito da molti studenti che ‪il 4 marzo‬ voteranno per la prima volta ed è allucinante che Giuliano abbia esercitato il suo potere di responsabile della scuola per mettere in atto una così grave forma di condizionamento.

La vicenda sarà anche argomento di una interrogazione parlamentare. Nessuno nega a Salvatore Giuliano i meriti maturati nel corso degli anni alla guida di questo Istituto, ma l’episodio odierno resta gravissimo e alimenta un sospetto: non più tardi di qualche giorno fa qualche organo di informazione lo aveva segnalato come possibile candidato del Movimento 5 Stelle. Sarà stato solo un caso?

Mauro D’Attis

Capolista nel collegio della Camera Puglia 3 – Forza Italia