Sollecitato dai tesserati e nella mia funzione di componente del coordinamento cittadino:

Chiedo al coordinatore Regionale Caroppo e al commissario On. Tateo se risulta vera la notizia di una riunione carbonara a San Pietro Vernotico con il consigliere Ruggiero ed il consigliere Conte Arianna ? La Lega con Salvini non deve avere segreti”

“Anche a San Pietro Vernotico traditi i valori fondanti del movimento dopo l’estromissione del Vero Leghista brindisino Taurino.

Spiace constatare che qualcuno continui a tradire i valori fondanti della Lega con Salvini. Correttezza e trasparenza prima di tutto, principi che Andrea Caroppo e Annarita Tateo dovrebbero ben conoscere per essere gli esponenti regionali e provinciali del movimento. A San Pietro Vernotico, a quanto pare, c’è chi organizza riunioni carbonare senza alcuna comunicazione ufficiale ai tesserati. Alto tradimento, per quanto mi riguarda. Non è questa la Lega che ho scelto anni addietro. Non è questa la Lega in cui credo e nella quale mi riconosco e che mi onoro di rappresentare oggi.

In un contesto simile, non posso non condividere quanto sostenuto in più occasioni da Paolo Taurino, ex coordinatore provinciale del movimento commissariato. A voler essere precisi, misteriosamente commissariato giacché, per quanto mi risulta, non è mai stata comunicata la ragione per la quale Taurino è stato messo alla porta. Proprio lui che ha portato la Lega in terra di Brindisi e che ha incassato decine di migliaia di consensi in occasione delle politiche.

Caro Caroppo, io che della lega sono sin dalla prima ora ti posso garantire che la Lega non è un taxi. Sì, devo ammettere che Taurino a questo punto aveva proprio ragione: alto tradimento dei valori posti a fondamento della Lega. Questa è la verità. Spiace doverlo ammettere. Ma tant’è. Purtroppo quel taxi non si ferma va avanti chissà in quale direzione.

Seguendo questa strada, Caroppo continui a non renderti conto che l’unico risultato ottenuto è stato un fallimento su tutta la linea: in Puglia ma soprattutto a Brindisi così come a San Pietro Vernotico, Oria, Torchiarolo, Francavilla Fontana, San Donaci oltre ad aver perso il sindaco di Ceglie Messapica con il suoi 25 consiglieri comunali è stata persa l’occasione di avere i primi candidati sindaco del Sud Italia della Lega con Salvini. Credo che anche questo aspetto meriti una spiegazione. Non è possibile continuare tra segreti e silenzi. La Lega non è carboneria.

Danilo DeVitis

Componente direttivo San Pietro Vernotico