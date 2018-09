A seguito di incontri avuti con il Sindaco Ing. Riccardo Rossi e con l’Assessore Tiziana Brigante, nei quali abbiamo sollecitato alcuni importanti interventi per il decoro del quartiere Tuturano, nella mattinata odierna abbiamo appreso che sono iniziati i lavori relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale, in particolare nei pressi di scuole, chiesa ed oratorio parrocchiale, e continueranno con la pulizia del Parco della Gioia e della zona 167 di Via Stazione, per poi proseguire con la pulizia generale di tutti i giardini scolastici, le piazze e le strade del quartiere Tuturano.

Pertanto, con la presente, esprimiamo un vivo ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed auspichiamo che, quanto prima, vengano realizzati gli altri interventi segnalati, quali: la sistemazione e messa in sicurezza di Via Vittorio Emanuele e Via Colemi, le aperture di Via Verdi e Via Catalani e l’ultimazione dei lavori di Piazza Regina Margherita e Via Traetta.

SPEDICATO Gloria, DE MATTEIS Renzo

Responsabili Noi con l’Italia Quartiere Tuturano