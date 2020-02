In merito alla nota stampa congiunta di Cgil e Cisl, sulla necessità di incontri serrati da programmare per il bando relativo alla riscossione dei tributi, si precisa che l’incontro che sollecitano le associazioni sindacali in realtà è stato fissato nei giorni scorsi ed è previsto nella giornata di domani, 11 febbraio.

“Sono stupito dalle parole scritte dai sindacati – risponde l’assessore al Bilancio, Cristiano D’Errico – perché questa data è stata fissata ben prima del loro comunicato stampa. In ogni caso l’incontro si svolgerà domani come da accordi presi. Siamo consapevoli che l’impegno profuso per la stesura del Piano di riequilibrio finanziario ha rallentato tutte le altre attività, compresi i rapporti con le parti sociali. Tuttavia si sta procedendo con tutte le attività propedeutiche per la normalizzazione dell’attività amministrativa di cui fa parte il settore Tributi”.