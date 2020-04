I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Vitantonio De Donno, 24enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 involucri, contenenti complessivamente 129 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.