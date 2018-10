“Ciò che è accaduto è inaccettabile. Ci affanniamo a parlare di legalità, a stabilire regole e a lavorare per farle rispettare ma arriva sempre qualcuno a ricordarci che la strada è ancora davvero molto lunga”.

Sono le parole dell’assessore allo Sport Oreste Pinto che ha effettuato un sopralluogo alla struttura del quartiere Perrino dopo che alcuni addetti alle pulizie del campo di calcio hanno segnalato l’atto vandalico: tra domenica e lunedì l’impianto sportivo è stato devastato dai vandali.

Sono stati asportati infissi, sanitari, scaldabagni e persino prese elettriche. Tutto ciò che non poteva essere rubato è stato distrutto.

“Sono sconcertato per questo gesto che ci riporta indietro di anni. La sensazione è che questo quartiere sia vittima di un atteggiamento punitivo che dobbiamo invertire. Non possiamo rimanere in silenzio e non vogliamo più subire altri danni che non sono solo materiali. Vogliamo invertire la rotta e lo faremo. Chi non ha a cuore il bene comune è nemico di tutti noi”.