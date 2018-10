La Di Leo Pietro Spa, azienda di Matera impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno, sarà tra i ‘Gold sponsor’ della Happy Casa Brindisi per la stagione 2018/19.

Un rinnovo di partnership fortemente voluto dalle due aziende che collaborano ormai da diversi anni con reciproca soddisfazione.

Anche quest’anno i giocatori biancoazzurri hanno partecipato come testimonial al progetto di educazione alimentare e sportiva ‘Il Buongiorno si vede dal mattino’ promosso da Di Leo e rivolto ai bambini delle scuole primarie del territorio.

Per la prossima stagione sportiva il marchio ‘Di Leo’ sarà ancora presente sul retro della nuova maglia di gara targata Adidas.

Con origini che affondano nel 1600 ad Altamura, la Di Leo Pietro Spa produce e commercializza una vasta gamma di prodotti da forno: biscotti tradizionali, frollini dal basso contenuto calorico o biologici con importanti proprietà nutrizionali, a ridotto contenuto di grassi e senza zuccheri aggiunti.

L’azienda, leader in Puglia e Basilicata nel segmento salutistico – integrale, e ottava marca di biscotti a livello nazionale, prosegue il percorso volto alla ricerca e realizzazione di prodotti sempre più di qualità, per rispondere alla crescente domanda di prodotti salutistici.

Pioniere, oltre 25 anni fa, con il lancio dei biscotti ‘Fattincasa’ senza olio di palma, la Di Leo assicura oggi anche la totale assenza di tracce di frutta a guscio.

È in corso in questi giorni nelle principali città pugliesi il ‘C’era una buona volta tour’: un van d’epoca, copia del primo furgone Di Leo degli anni ’30, rievoca ricordi, sensazioni e sapori autentici e genuini di una volta. Hostess e steward in bicicletta invitano i passanti a visitare il van, degustare i Caserecci, biscotti realizzati da Di Leo impiegando la tecnica della trafilatura al bronzo, ritirare coupon promozionali e partecipare a simpatici giochi per testare la qualità del biscotto.

