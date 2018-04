Alla luce della Convergenza ad opera di quasi tutti i candidati Sindaci dell’appello lanciato da PROCURA e PREFETTURA per “LISTE PULITE”, stante l’imminente riunione della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori nella prossima tornata amministrativa, al fine di evitare che attraverso la nomina diretta si possa dar luogo a sospetti di “rinomine” di seconde, terze e quarte volte, sarebbe necessario oltre che opportuno che si procedesse al sorteggio degli scrutatori soprattutto per scongiurare che attraverso questo meccanismo vengano nei fatti esclusi tanti giovani e disoccupati che da anni attendono di essere chiamati nonostante l’iscrizione effettuata nel relativo albo.

L’invito ad aderire al sorteggio degli scrutatori è rivolto a tutti i candidati Sindaci ed in particolare al candidato Sindaco Cavalera; nelle sue liste verosimilmente si candideranno i componenti dell’attuale Commissione Elettorale che è designata per legge alla scelta del metodo da utilizzare.

Sarà auspicabile detta adesione ad opera del candidato Cavalera visto il suo “silenzio” all’appello delle “LISTE PULITE” per una campagna elettorale competitiva ma trasparente e leale, che per IMPEGNO SOCIALE sono alla base del sano confronto politico.

Ferruccio Di Noi