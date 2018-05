Il 26enne ostunese Oscar Marsico, è stato arrestato in flagranza dei reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane era stato già arrestato sul finire dello scorso anno sempre dal personale del Commissariato ostunese per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, dopo un periodo di carcere, era ristretto agli arresti domiciliari in Ostuni.

I particolari del servizio ant i-droga: nella pomeriggio del 2 maggio u.s., personale dipendente, eseguiva un mirato servizio di osservazione presso la villa comunale, a seguito di diverse segnalazioni giunte dai cittadini circa movimenti sospetti all’interno della stessa.

Di fatti veniva notato lo strano comportamento tenuto da un giovane che veniva così sottoposto a controllo per la sua completa identificazione.

Il soggetto durante le normali fasi di verifica si mostrava sempre più agitato ed insofferente, apostrofando e ingiuriando i poliziotti e opponendosi ripetutamente con forza al controllo dando vita ad un vero e proprio teatrino in strada al fine di distrarre i poliziotti e disfarsi della droga. Dopo diversi istanti, si riusciva a sottoporlo a perquisizione personale e la stessa permetteva di scovare ben occultato nella biancheria intima, un involucro trasparente con all’interno 10 birillini termosaldati all’estremità con all’interno cocaina. Le successive operazioni di verifica in casa permettevano di trovare un ulteriore dose di marijuana e danaro di dubbia provenienza e pertanto sottoposto assieme allo stupefacente a sequestro penale.

In tutto venivano sottoposti a sequestro penale 5 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana.

Delle operazioni di cui trattasi è stato opportunamente informato il Sost.to Procuratore della Repubblica di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi nella persona del Dr. Giampiero NASCIMBENI.

Questi, in perfetta sintonia con le risultanze probatorie acquisite dagli investigatori del Commissariato della Città Bianca, disponeva l’arresto di MARSICO Oscar per il reato di Detenzione di cocaina e marijuana ai fini di spaccio nonchè per Resistenza a Pubblico Ufficiale, disponendo che lo stesso fosse messo a sua disposizione e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Ieri il Giudice della Convalida ha convalidato l’arresto eseguito in flagranza di reato risottoponendo il MARSICO all’obbligo di presentazione alla Polizia per la firma.