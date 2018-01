Gli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni hanno tratto in arresto in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia un 37ennede posto.

Tutto è partito da una richiesta di intervento giunta alla vigilia dell’Epifania: presso un’abitazione del centro storico il figlio stava aggredendo l’anziana coppia di genitori, minacciando l’uccisione se non gli avessero dato il danaro richiesto.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo era in evidente stato di ubriachezza ed era a stento trattenuto dal fratello pertanto, non senza difficoltà, è stata ammanettato e condotto presso gli uffici per gli ulteriori accertamenti del caso.

Cosi si è venuto a sapere che non era la prima volta che l’uomo si scagliava contro i genitori, ormai da troppo tempo piombati in un vero e proprio incubo senza fine vessata da un figlio affetto da croniche dipendenze dall’alcol e dal gioco d’azzardo, nella fattispecie le cc.dd. “macchinette mangiasoldi”.

Pertanto, dopo aver contattato la dottoressa Simona Rizzo, PM di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato associato presso la Casa circondariale di Brindisi.