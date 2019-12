La Segreteria Provinciale di Brindisi del Sindacato Autonomo di Polizia, esprime il proprio apprezzamento per l’ottima organizzazione interforze gestita in modo impeccabile dalle Autorità politiche-tecniche della P. S.

Preme ringraziare quanti ieri con un elevato spirito di solidarietà ed abnegazione hanno contribuito alla riuscita delle operazioni in maniera efficace, garantendo elevati standard di sicurezza, pertanto questa Organizzazione Sindacale vuole dire GRAZIE alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, al personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale, agli operatori della Protezione Civile, al personale Sanitario, al Comune di Brindisi e di Mesagne ed ai Militari dell’Esercito Italiano che hanno contribuito all’efficienza dell’apparato Stato in occasione di tale evento eccezionale, al personale del Battaglione Artificieri di Foggia ed in particolare ai tre artificieri che hanno disinnescato l’ordigno con lodevole professionalità. Un Grazie particolare per la collaborazione va ai cittadini di Brindisi.

SAP

La Segreteria Provinciale Brindisi