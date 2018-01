In occasione della partita interna della Happy Casa Brindisi contro la Openjobmatis Varese torna SM con il numero 176. In allegato la copertina dedicata a Frank Vitucci, ex allenatore di Varese e ora chiamato a risollevare le sorti della squadra brindisina.

All’interno del giornale, già sfogliabile in versione digitale sul nostro sito internet,ampio spazio alla delicata partita anche grazie

alla presentazione della squadra avversaria da parte di Damiano Franzetti, nostro corrispondente da Varese. player focus di questo

numero è dedicato a Cady Lalanne, ala grande della Happy Casa Brindisi, mentre l’editoriale del direttore Marino Petrelli è un augurio ad una pronta risalita per la città sia in termini sportivi che sociali e amministrativi nell’anno delle nuove elezioni a sindaco.

A questo link è possibile scaricare e leggere l’editoriale.

http://www.supportersmagazine.it/editoriali/il-direttore-marino-petrelli/1299-brindisi-rialzati-nel-basket-e-come-citta.html

