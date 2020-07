Nella splendida cornice del Marina di Brindisi, domani venerdì 31 luglio dalle ore 18 alle 19, il leader del Movimento Azione, CARLO CALENDA, incontrerà il mondo dell’imprenditoria locale.

Calenda sarà accompagnato dall’on. IVAN SCALFAROTTO candidato alla presidenza della Regione Puglia.

Il coordinamento cittadino ha voluto fortemente questo incontro per far sì che anche Brindisi possa essere coinvolta nel programma di innovazione politica che il movimento sta alimentando. Abbiamo coinvolto cittadini, imprenditori e professionisti competenti nei diversi settori produttivi della città con l’intento di creare una nuova classe dirigente in sintonia con i bisogni del territorio.

