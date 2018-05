Mercoledì 9 maggio 2018 ore 19,00 – ex convento Santa Chiara, piazza Duomo Brindisi, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, all’interno della Settimana Nazionale della Musica a scuola, il Club per l’Unesco di Brindisi, in collaborazione con l’IISS MARZOLLA – LEO – SIMONE DURANO di Brindisi, promuove il concerto “JAZZmeetsPOP”, una ricerca-azione sulle matrici del Jazz e della Popular Music.

Si esibiranno: il pianista ANDREA GARGIULO, docente presso il Conservatorio di Musica “N.Piccinni” di Bari, Chiara Liuzzi – voce , docente presso il Liceo Musicale “Durano” e i SOLISTI e la CORALE del Liceo Musicale “G.Durano”, con la partecipazione dell’IC Japigia1-Verga di Bari – Un Coro per la Scuola.



Segreteria Club per l’Unesco di Brindisi