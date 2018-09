La Fidal Comitato Provinciale di Brindisi indice ed organizza, per sabato 29 settembre, la manifestazione denominata “3000 m del Brento”, gara di corsa di 3000 m su pista valida come XI prova del Circuito Provinciale di Corsa “Sulle Vie di Brento”.

A cinque giornate dal termine, il Campionato Provinciale Individuale e di Società di Corsa su strada e su pista, denominato “Sulle vie di Brento”, è entrato nel vivo, con numerosi atleti, appartenenti alle diverse categorie per fascia di età, a contendersi uno dei 5 posti in classifica che, al termine della stagione, premierà quelli più meritevoli e costanti nel disputare le gare. La “3000 m del Brento” è una delle due tappe del Circuito che si svolge su pista (la precedente è stata la “5000 m del Brento”), durante la quale gli atleti compiranno 7 giri e mezzo di pista (3000 m, appunto). La gara conferisce anche punteggio doppio alle società di appartenenza degli atleti in competizione.

Anche quest’anno il Comitato Provinciale Fidal Brindisi è riuscito a creare un buon movimento nella stagione outdoor, nonostante le condizioni disastrose (la gabbia dei lanci è ancora inutilizzabile) in cui versa il Campo Scuola “Lucio Montanile” e ad organizzare le seguenti manifestazioni: la 5000 m e la 3000 del Brento; il Gran Prix “Corri, Salta e Lancia”, ben 5 tappe dedicate alle categorie giovanili; il Mennea Day; lo Stadion 192, campionato su pista che prevede almeno una tappa in ogni provincia pugliese; il Memorial “Fino in Fondo”, dedicato a due grandi atleti della nostra provincia, Antonio Andriani e Mimmo Caliandro, prematuramente scomparsi; il Campionato Provinciale Individuale Esordienti. E’ la dimostrazione che la nostra provincia è molto attiva, che anche a livello giovanile si stanno formando nuove leve (uno su tutti: Daniele Corsa), e che l’atletica locale meriterebbe un impianto idoneo, per consentire agli atleti di tutta la provincia (ed anche di fuori provincia) di allenarsi e di gareggiare dignitosamente ed in sicurezza: l’atletica non è figlia di un dio minore!

Tornando alla gara, si partirà con la prima batteria femminile alle ore 15.30. A seguire tutte le altre per concludere, poi, con le premiazioni di giornata.

Appuntamento dunque per sabato 29 settembre alle ore 15.30 al Campo Scuola “L. Montanile” di Brindisi!

