Mercoledì 28 novembre, Ashoka Italia presenta a Brindisi il progetto regionale per la Puglia “Tessere pugliesi”, nell’ambito dell’evento TESSERE L’INNOVAZIONE – ASHOKA IN PUGLIA. In una tavola rotonda, alcuni dei protagonisti dell’innovazione sociale a livello locale e nazionale discuteranno le direzioni del cambiamento nella Regione. Tra gli ospiti anche Luciana delle Donne di Made in Carcere, imprenditrice sociale di Ashoka Italia. L’evento si terrà alle 18.30, presso Palazzo Granafei Nervegna in via Duomo 20 a Brindisi.

Ashoka è la più grande rete internazionale di imprenditori sociali e da quasi 40 anni seleziona, forma e mette in connessione gli imprenditori sociali più innovativi, oggi più di 3600 in oltre 90 Paesi nel mondo. Attraverso l’esempio degli innovatori sociali di tutto il mondo, Ashoka punta ad aiutare sempre più ragazzi e ragazze a diventare agenti del cambiamento partendo dal proprio territorio.

Dal 2014 Ashoka è attiva in Italia. Nel 2018 la Puglia è stata scelta come regione pilota per contribuire a creare un sistema fertile per lo sviluppo di piccole e grandi idee dei giovani, coinvolgendo i loro insegnanti, i genitori, i datori di lavoro, le istituzioni e chiunque si senta parte del movimento «Everyone a Changemaker».

L’obiettivo di Ashoka Italia in Puglia è costruire un ecosistema dell’innovazione sociale intorno a una visione comune: rendere la Puglia un luogo sempre più attrattivo, in termini di infrastrutture sociali, per chiunque voglia contribuire ad innovare per il bene comune. Ashoka punta a tessere solide alleanze tra i protagonisti pugliesi dell’innovazione sociale, proponendo un modello di sviluppo socio-economico alternativo, concreto e unico per la Puglia e per il Sud.

Presso la stessa sede, il 28 novembre, alle ore 15.30 si terrà l’evento di lancio del progetto Crescere Innovatori Puglia | Un’Altra Storia, la prima iniziativa di Tessere Pugliesi rivolta a ragazze ragazzi pugliesi under 20 che pensano che la loro terra sia un posto dove realizzare grandi ambizioni e che vogliono contribuire attivamente al cambiamento.

Il progetto Tessere Pugliesi è realizzato con il sostegno di Enel e grazie alla collaborazione con il BaLab dell’Università di Bari.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione al link: bit.ly/28-11-BR

Programma:

18.30 Registrazione

19.00 Introduzione

Saluti istituzionali partner

Essere agenti del cambiamento nell’Italia di oggi.

Alessandro Valera, Direttore Ashoka Italia

Tessere Pugliesi, il programma di Ashoka in Puglia.

Paolo Stufano, CoordinatorePuglia Ashoka Italia

19.30 Giovani protagonisti, oggi e domani

Crescere Innovatori, il percorso di Ashoka per ragazze e ragazzi under 20.

Luca Solesin, Program Manager Giovani e Scuola Ashoka Italia

Un’altra storia: il lancio del percorso Pugliese.

Presentazione dei risultati dei lavori pomeridiani

19.50 L’imprenditore sociale e il suo ruolo nella societ

L’esperienza di una Ashoka Fellow in Puglia.

Luciana Delle Donne, MadeInCarcere

Tavola rotonda: le traiettorie dell’innovazione sociale.

Con:

Anna Fiscale, Fondatrice Progetto QUID

Marie Gianni, Fondatrice Bet She Can

Luigia Tauro, Fondatrice Know And Be

Simona Senesi, Fondatrice Never Give Up

Enrica Cornaglia, Venture Manager Ashoka Italia

Modera: Giulia Sergi, Fellowship Manager Ashoka Italia

20.30 Rinfresco offerto da Ashoka Italia

Fb @AshokaItalia

Tw @AshokaItaly

Web ashoka.org

Ufficio Stampa