Concerto di Capodanno con i “WHITE SOUND GOSPEL” domani sera alle 19,30 sul sagrato della chiesa Matrice a Mesagne.

Il gruppo “WHITE SOUND” ,di alta qualità canora, con l’interpretazione di brani che rappresentano il GOSPEL per eccellenza, partendo dalle origini di musica religiosa Afro-Americana, fino ai funkeggianti ritmi moderni tramite arrangiamenti brillanti, spumeggianti, entusiasmanti e d’atmosfera con il sicuro coinvolgimento del pubblico, vi proporranno un repertorio che spazia dai classici aI brani moderni riarrangiati in chiave gospel.

Il gruppo in questione ha già all’attivo molti concerti in diverse città negli anni passati in molte città pugliesi e non. Nel 2017 i WHITE SOUND si sono già esibiti a Noicattaro e Gallipoli e Montalbano.

Arrangiamenti brillanti, coreografie spumeggianti e melodie entusiasmanti , contraddistinguono il repertorio proposto dai “WHITE SOUND GOSPEL”, grandi successi musicali, ricercati ed emozionanti tra i quali:

I WILL FOLLOW HIM (tratto dal film Sister Act),la classica OH HAPPY DAYS, l’emozionante HALLELUYA, e poi ancora HE REIGN, SOMEBODY TO LOVE,AIN’T NO MOUNTAIN, I BELIEVE I CAN FLY,ALL I WANT FOR CHRISTMAS, CAROL OF THE BELLS, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN, VICTIMS, JOYFUL JOYFUL, HAPPY, JESUS WHAT A WONDERFUL CHILD e tanti altri di sicuro coinvolgimento .

Produzione artistica e organizzazione di Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con il Comune di Mesagne.