Un evento imperdibile sabato 10 febbraio, alle ore 22:00, al CIRCO DELLA FARFALLA, sul palco dell’associazione sita in via Giancola n.4 saliranno infatti i LES PASSAGERS, la risposta francavillese alla kermesse sanremese.

I LES PASSAGERS, una band di Montreal (Canada), sono il frutto dell’incontro tra Andréanne Muzzo e Nicolas Ferron.

Il loro è un universo indie-rock ricco di colori, in cui si sposano a meraviglia le sonorità attuali e vintage che valorizzano dei testi di dolce poesia.

Sgargiante dream-pop, elettronica, psichedelia, suoni retrò, una voce femminile: sono queste le coordinate musicali dei “Les Passagers”.

Se volete possiamo aggiungere anche un po’ di groove e delle entusiasmanti melodie (un po’ Stereolab), e allora il quadro è completo.

Sono un quintetto di base a Montreal attivo a partire dal 2012; dopo un paio di EP in terra canadese hanno registrato nel 2016 il loro album di debutto al Sunset Studio di Los Angeles. Altro punto di forza? Lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo: le liriche. Ma dovrete munirvi di vocabolario di francese. Et voilà.

Sabato 10 febbraio regalatevi quindi una serata di buona musica, chiudete gli occhi e fatevi avvolgere dalle dolci note di questa band canadese che suonerà sul palco del CIRCO DELLA FARFALLA, in via Giancola n.4.