Il Sindacato Cobas organizza una assemblea dei lavoratori in cassa integrazione della Santa Teresa per Lunedì 8 Ottobre alle ore 9,00 presso la Provincia di Brindisi per discutere dell’ancora mancato rientro a lavoro , nonostante gli impegni che le province devono rispettare per legge almeno per la manutenzione di strade e scuole.

La protesta è rivolta direttamente alla Provincia di Brindisi che nei mesi scorsi non si è presentata ad una riunione importante presso la Prefettura di Brindisi .

Provincia di Brindisi che continua a non fissarci un incontro dove discutere degli impegni presi con la sottoscrizione della richiesta di proroga della cassa integrazione in deroga.

I lavoratori si sono dannati l’anima per mesi ad ottenere la proroga della cassa integrazione in deroga per salvare il posto di lavoro e da mesi chiedono il rientro a lavoro.

La Provincia ci dice di aspettare ancora per l’incontro perché si stanno risolvendo seri problemi di bilancio dell’Ente.

Intanto le strade sono sempre più rotte, l’erba sempre più alta, le scuole con sempre più pericoli , gli altri servizi sospesi; il tempo passa e siamo quasi alla scadenza della cassa integrazione , che avverrà il 29 Dicembre 2018.

Abbiamo la sensazione che si farà scivolare altro tempo, svolgere le elezioni a fine Ottobre , lasciando il cerino acceso in mano ai nuovi amministratori.

A quel punto potremmo avere la sorpresa del licenziamento di un consistente gruppo di lavoratori.

Vogliamo capirla adesso la situazione occupazionale , non si può andare avanti in questa maniera.

Il piano industriale posto alla base della richiesta di rinnovo della cassa integrazione in deroga da parte della Santa Teresa e sostenuto allora dalla Provincia di Brindisi deve essere pienamente applicato.

E’ il minimo in termini di servizi che i cittadini legittimamente possono ricevere per legge dalla Provincia di Brindisi.

La misura è colma, non se ne può più come lavoratori e cittadini.

Per il Cobas Roberto Aprile