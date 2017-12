Il Movimento NO TAP della provincia di Brindisi organizza per la sera del 30 dicembre una assemblea pubblica di informazione sullo stato dell’arte tecnico e giuridico, politico e geopolitico di un gasdotto perfettamente inutile e devastante di 4000 km e 45 miliardi di dollari

che dall’Azerbaijan arriva in Italia (TAP), a San Foca, marina di Melendugno, nel Salento, e dopo 55 KM si interconnette con l’impianto SNAM di Contrada Matagiola, tra Brindisi e Mesagne, per proseguire poi come Rete Adriatica SNAM per 720 KM fino a Minerbio, Bologna, attraversando zone sismiche tristemente famose come Sulmona, L’Aquila, Foligno e Norcia.

Il gasdotto non servirà gas metano all’Italia, ma si snoderà verso la tristemente nota centrale di Baumgarten in Austria, dove fornirà di gas paesi del nord come Austria e Germania.

La popolazione salentina ha manifestato la propria opposizione a quest’opera per una serie infinita di ragioni che riguardano l’incolumità e la salute, l’ambiente, il paesaggio e l’economia del territorio.

Per non parlare poi degli affari mafiosi legati a questa grande opera documentati dall’inchiesta dell’Espresso.

Molto spesso però, la manifestazione di questa contrarietà da parte dei cittadini salentini è stata soffocata con provvedimenti repressivi da parte dello Stato che, invece, ritiene quest’opera di interesse nazionale ed europeo e quindi strategica al punto di sospendere, in Salento, la democrazia e i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione Italiana.

Contro il gasdotto si sono espressi già quasi tutti i Consigli Comunali della Provincia di Lecce e il Comune di Mesagne.

Contrari all’approdo a San Foca il Governatore della Puglia Emiliano e Massimo D’Alema, che ha dichiarato che “il governo sull’approdo ha deciso con atto d’imperio”, ma entrambi vorrebbero l’approdo spostato a Brindisi.

Ne discuteremo insieme ad alcuni esponenti del Movimento NO TAP e del Movimento NO TAP della Provincia di Brindisi.

A seguire APERICENA benefit a favore della Cassa di Resistenza del Presidio NO TAP di Melendugno e musica con:

– TREBLE lu Professore, Rocky Ganjahvox, Dani SIlk

– DON MAN SELECTA