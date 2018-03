Fa tappa domani al classico Marzolla il progetto didattico “Corretti e non corrotti” promosso dalla Prefettura di Brindisi . Strutturato come un percorso didattico per conoscere, prevenire e contrastare il male endemico della corruzione che inquina a tutti i livelli il vivere democratico, l’intervento si propone di formare a buone pratiche di legalità, diffondere una cultura della legalità attivando le competenze di cittadinanza attiva entrate ormai a pieno titolo nella mission e nel ptof del liceo classico Marzolla, già partner delle istituzioni in diverse occasioni ( collaborazione con Questura e Polizia di stato nel concorso contro la violenza sulle donne “Palmina Martinelli “ ; evento Notte del Liceo2018 interamente dedicato al tema). Dialogheranno con gli studenti del quarto e quinto anno il Prefetto di Brindisi, S.E. Dott. Valerio valenti, il procuratore della Repubblica Dott. Antonio De Donno, il Presidente di CONFINDUSTRIA Brindisi, , il Dirigente USR Puglia-Brindisi e altri rappresentanti di enti locali ed associazioni del territorio. Start alle ore 10,30.