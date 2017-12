È convocata per venerdì mattina, 29 dicembre alle ore 10:30 presso la sede del PD federazione provinciale di Brindisi sita in Via Osanna 61 la conferenza stampa di fine anno alla presenza della segreteria Provinciale, dei Parlamentari, del Consigliere Regionale e dei Sindaci del PD.

La conferenza di fine anno sarà l’occasione per illustrare il buon operato dei nostri rappresentati istituzionali e dei traguardi raggiunti in questa Legislatura parlamentare che volge al termine.

COMUNICATO STAMPA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO