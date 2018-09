Sabato 22 settembre l’accademia di musica Lucia Iurleo apre le porte al pubblico per far conoscere la struttura e i docenti che seguiranno i corsi del nuovo anno accademico. Gli insegnanti saranno disponibili a dare tutte le informazioni necessarie sui corsi e gli interessati che lo desiderano potranno provare i vari strumenti. La scelta tra gli strumenti e’ ampia e ognuno troverà quello più adatto ai propri gusti tra strumenti più comuni come la chitarra e il pianoforte oppure tra strumenti meno praticati come l’arpa e il violoncello. Anche la struttura dei corsi è flessibile per rispondere a varie esigenze dai 3 anni in poi : corsi di propedeutica musicale, corsi di avviamento musicale,corsi di musica ad indirizzo professionale,laboratori corali e di musica d’insieme,corsi personalizzati e per i più motivati i più impegnativi,corsi preaccademici in convenzione con il conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Questo e molto altro ancora troverete nella nostra accademia,quindi vi aspettiamo sabato 22 settembre dalle 17.00 alle 20.00 presso la nostra sede in via Brindisi 133/A a San Vito dei Normanni.

Informazioni telefoniche 349 507 8684

Ufficio stampa accademia Musicale Culturale San Vito