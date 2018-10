“Il territorio si custodisce con la cura e le relazioni di comunità” è il tema della 26^ edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna promossa da Legambiente per sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare.

Anche nella nostra città martedì 9 ottobre, in collaborazione con le scuole, i nostri giovani cittadini vivranno una particolare e concreta esperienza di volontariato ambientale.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Villa Cento Pini, 4 gruppi di ragazzi (50 per ogni ora) parteciperanno ad una attività di ‘gaming’ ecologico sulla raccolta differenziata. Un laboratorio ecologico per imparare giocando a differenziare i rifiuti.

“Sarà una bella occasione per dar voce ai più piccoli, in un’ottica di responsabilizzazione e sensibilizzazione – ha spiegato l’Assessore Antonello Laveneziana – L’auspicio mio, del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale, è che i messaggi lanciati dai bambini possano essere di forte impatto sugli adulti. Per questo è nostra intenzione proseguire con numerose iniziative ambientali dedicate ai più giovani”.