Avis e Fratres insieme per donare! Venerdì 27 luglio si svolgerà una raccolta sangue presso il Lido Oktagona, a Brindisi, sulla Litoranea Nord, promossa dalle Associazioni Avis Comunale di Brindisi e Fratres S. Lorenzo – S. Elia di Brindisi; la stessa avverrà dalle ore 18 alle 22 (ultimo emocromo), con il patrocinio del Comune di Brindisi ed in collaborazione con il personale del SIMT di Brindisi, e rientra nella campagna della Regione Puglia per la donazione del sangue, denominata “Dona EMOzioni” . Un ringraziamento particolare alla Direzione dell’Oktagona per la collaborazione offerta nel promuovere una iniziativa così importante di solidarietà, in un periodo tanto critico, quale quello estivo, in cui le scorte di sangue intero ed emoderivati sono davvero esigue.

PER DONARE OCCORRE ESSERE IN BUONA SALUTE, PESARE PIU’ DI 50 KG, NON AVER ASSUNTO FARMACI (ANTIBIOTICI, ANTINFIAMMATORI, ANTISTAMINICI) NEGLI ULTIMI 5-10 GIORNI, NON AVER FATTO PIERCING E TATUAGGI NE’ AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI ULTIMI 4 MESI, AVERE UNO STILE DI VITA CORRETTO.

PRIMA DI DONARE SI RACCOMANDA DI PRANZARE REGOLARMENTE FINO A 3 ORE PRIMA DALLA DONAZIONE (un primo a base di pasta con condimenti semplici, ad esempio del sugo di pomodoro; un secondo a base di carne o pesce ai ferri; un frutto; un caffè; bere molta acqua nelle 24 ore precedenti alla donazione), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI, FRITTURE ED ALCOLICI.

Tutti coloro che avranno donato usufruiranno di un ingresso omaggio alla serata “NOTTE di mezza ESTATE”, organizzata presso il Lido Oktagona, con inizio alle 22.30: musica e tanto divertimento per una festa dal target altamente giovanile!

PER ALTRE INFORMAZIONI:

• AVIS COMUNALE DI BRINDISI, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE NEI SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 16 ALLE 19. TEL.: 0831 523232. E-MAIL: brindisi.comunale@avis.it PAGINA FACEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI (inviando un messaggio privato);

• FRATRES S. LORENZO, VIALE CARAVAGGIO, 8. E-MAIL: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu PROFILO FACEBOOK: FRATRES SAN LORENZO

Brindisi, 24 luglio 2018

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI – FRATRES GRUPPO S. LORENZO DA BRINDISI