Siamo arrivati alla vigilia della riunione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico meridionale, in questa riunione si dovrà prendere un’altra importante decisione per il porto di Brindisi – Vale a dire la nomina del Segretario Generale dell’Autorità A.D.S.P.

Chiediamo e rinnoviamo al Dott. S. Giuffrè, che con il suo delegato per l’amministrazione comunale di Brindisi, che unitamente agli altri rappresentanti dei porti Baresi, facenti parte dell’organismo preposto a tale nomina, di salvaguardare i diritti della nostra realtà portuale e non avalli situazione che ci penalizzino ulteriormente facendo in modo che a tale incarico venga nominato un Brindisino.

Sig. Commissario , non per questioni campanilistici, ma per rispetto del territorio e della stessa fondamentale funzione del Porto di Brindisi si deve sostenere, come Ella nei mesi pregressi pare abbia già condiviso, una candidatura Brindisina a Segretario Generale dell’Autorità di Sistema.

Assistiamo da molti anni ad un progressivo spostamento degli interessi decisionali verso il Baricentrismo in tutti i campi ma nella questione del porto si è notato ancora di più, e nonostante le varie prese di posizioni e dati di fatto concreti degli operatori portuali e di alcune associazioni, la politica Regionale e Nazionale è rimasta indifferente e ha continuato ad appoggiare logiche che certamente non salvaguardano la città di Brindisi, anzi la penalizzano ancora di più emarginandola in un ruolo di sudditanza passiva quando invece, la posizione strategica del nostro porto potrebbe essere il volano della ripresa economica della nostra città.

Raffaele Iaia

Coordinatore UDC