Il prossimo 11 maggio si tiene a Brindisi un’importante giornata dedicata a Maria Montessori e all’ultimo saggio sulla fondatrice dell’omonima strategia didattica, Il metodo Montessori per tutti (BUR), scritto a quattro mani dalle pedagogiste Laura Beltrami e Lorella Boccalini.

Promosso dall’Associazione culturale Il Timone 3.0 e da Elvira D’Alò, realizzato in collaborazione con Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi ed il Liceo Psicopedagogico Palumbo di Brindisi, l’evento rappresenta una preziosa occasione per conoscere o riscoprire la modernità dell’approccio pedagogico montessoriano. Metodo che trova nella libertà e nell’indipendenza del bambino i suoi capisaldi, mentre riafferma i bisogni specifici e peculiari dell’infanzia quale fase dello sviluppo evolutivo della persona.

La giornata è articolata in due momenti:

al mattino dalle ore 10.30 le due autrici con Daniela Colucci e Marzio Quaglino, giornalisti Rai, Elvirà D’Alò e Luigi Persano, pedagogisti clinici, e la Dirigente Scolastica dott.ssa Serena Oliva incontrano le studentesse e gli studenti nell’Auditorium del Liceo Psicopedagogico Palumbo, Via Achille Grandi;

nel pomeriggio alle ore 18.00 le due Autrici presentano il volume, fonte preziosa di indagine teorica e pratica del metodo, a docenti, educatori, professionisti del settore, studenti e genitori in un dialogo aperto nella sala Università di Palazzo Granafei-Nervegna, via Duomo, 20- Brindisi