Si terrà domani venerdì 27 alle 11:00, presso l’Hotel Palazzo Virgilio di Brindisi, la presentazione alla stampa del candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle l’Avv. Gianluca Serra.

Nell’occasione il candidato sindaco parlerà del percorso che l’ha portato a condividere i principi e gli ideali del MoVimento 5 Stelle, oltre ad illustrare le linee generali del programma per la città di Brindisi.

Alle 18:30 di sabato 28 e domenica 29, invece, il candidato M5S Serra sarà tra la gente con un banchetto informativo in Piazza della Vittoria.

Sarà l’occasione per tutta la cittadinanza per poterlo conoscere, scambiarci due chiacchiere, dialogare e confrontarsi sui problemi della città e sul come il Movimento si propone per risolverli.