Verrà presentato sabato 29 dicembre alle ore 18.30 presso la Caffetteria letteraria Nervegna, il romanzo d’esordio “Promemoria” edito da La Rondine Edizioni della scrittrice brindisina Serena Passarelli. L’autrice dialogherà con il giornalista nonché agente letterario Francesco Toniarini Dorazi.

Nel corso della serata, che si colloca nell’ambito della rassegna letteraria promossa dalla Caffetteria Nervegna “Aspettando il nuovo anno con…”, interverrà Dario Ble che, in versione unplugged, proporrà un brano inedito scritto a quattro mani con l’autrice e da cui il romanzo eredita il nome.

Una sinossi alquanto insolita ed originale, dunque, precederà la lettura di alcuni estratti che verranno letti dall’attrice brindisina Antonella Todisco.

“Ho voluto scrivere emozionandomi per emozionare”, ha dichiarato l’autrice.

“Promemoria”, infatti, è un viaggio nelle emozioni snocciolate attraverso i ricordi di una donna ferita da un marito apparentemente perfetto. Lei, ormai sola con la sua bambina, annaspa tra le difficoltà quotidiane vestendo sorrisi di giorno e lasciando che le sue emozioni riaffiorino nel buio della notte. I ricordi sembrano inghiottirla e le impediscono di ricostruirsi un futuro senza lasciarle scampo. Scoprirà verità che la aiuteranno a colmare il senso di vuoto e a rompere con il passato, verità che, nel tentativo folle di concretizzare la sua vendetta, le regaleranno una nuova vita.

L’autrice racconta abilmente le emozioni e i tormenti della protagonista, senza essere mai banale o scontata. Gioca con le parole trasportando il lettore in un vortice di emozioni, rendendolo parte dei tormenti della protagonista e trascinandolo nella storia attraverso il susseguirsi di impensabili coincidenze nella sua amata Brindisi. Ha volutamente omesso di dare un nome ai suoi personaggi, proprio per sottolineare l’universalità di questa storia: una storia comune, che appartiene a tante persone, ma al contempo unica e speciale come ognuno di noi è.

Serena Passarelli, classe ‘81, è giornalista pubblicista da nove anni. Nata a Brindisi, si è trasferita in Belgio dove vive con la sua famiglia e continua ad esercitare la professione in un progetto radiofonico in olandese.

La sua prima esperienza come scrittrice si costruisce lentamente, negli anni. Scrive senza mai forzarne il bisogno e questa scelta regala al lettore emozioni ancora più forti. Tutte da vivere.