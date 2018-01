Lo Sportello unico per le Attività produttive (Suap) del Comune di Fasano diventa telematico. A presentare la novità della piattaforma digitale, in un’apposita conferenza stampa di venerdì 19 gennaio alle ore 11 nella Sala di rappresentanza del Palazzo municipale, saranno il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessora alle Attività produttive Luana Amati, la dirigente comunale di settore Rosa Belfiore, il responsabile Suap della Camera di commercio di Brindisi Angelo Guadalupi, il segretario generale della stessa CamCommercio Angelo Caforio, il responsabile generale di “Infocamere” (società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane) che ha predisposto la piattaforma digitale Franco Rossa, nonché il responsabile Suap per “Infocamere” Michele Silletti.

Sostanzialmente, tutte le pratiche e le comunicazioni relative all’avvio, allo svolgimento e alla cessazione di qualsiasi attività produttiva, a partire dai prossimi giorni, dovranno essere esclusivamente presentate tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it e saranno gestite esclusivamente in modalità telematica dal settore Attività produttive del Comune di Fasano. Venerdì, in conferenza stampa, saranno illustrati tutti i dettagli per chiunque fosse interessato.

