Si terrà domenica 11 Novembre 2018 alle ore 10.00 il secondo appuntamento con il WALKING TOUR CAROVIGNO.

A piedi attraverso la città, lasciandosi trasportare da racconti e suggestioni, scorci inaspettati e sguardi nuovi e carichi di fascino. Una passeggiata raccontata, alla scoperta del centro storico di Carovigno, dalle antiche mura messapiche sino a incontrare il Castello, per poi inoltrarsi tra i vicoli del Rione Terra e godersi il sole del mezzogiorno in Piazza ‘Nzegna.

Il percorso sarà accompagnato da una guida autorizzata Regione Puglia ed avrà durata di circa 2 ore, è adatto ad adulti e bambini e non presenta difficoltà né controindicazione per la partecipazione.

Il prossimo appuntamento con il Walking Carovigno è previsto per il Mese di Dicembre e vedrà coinvolta la zona extraurbana tra gli uliveti con vista sul mare.

Per accedere all’attività è necessaria la prenotazione e si prevede un contributo per la partecipazione;

la prenotazione è necessaria – preferibilmente via whatsapp, al 328 36 17 661.

evento facebook : https://www.facebook.com/events/492016531282025/