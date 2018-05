Settima edizione del “Full Bike Day” a San Vito dei Normanni e Serranova. Un festival interamente dedicato alla Bicicletta in tutte le sue forme. Previsti due appuntamenti: la mattina con il tour in bicicletta verso il Centro visite “Al Gawsit” di Serranova e la sera con tanti eventi culturali ed incontri presso l’Ex Chiostro dei Domenicani in via Mazzini, 1. Ospite di quest’anno è Elena Bellantoni, artista attiva tra Roma e Berlino, che incentra la sua ricerca intorno a due temi principali, quello dell’identità e della relazione.

Questo il programma completo: alle 9:30 partenza del tour in bicicletta da San Vito dei Normanni a Serranova con raduno dei partecipanti alle ore 9:00 in Piazza Carducci. Dopo la sosta e la visita al centro “Al Gawsit”, alle ore 12.00, il ritorno a San Vito dei Normanni. La partecipazione è gratuita e senza iscrizione. I minori partecipanti devono essere accompagnati da un adulto e si consiglia l’uso del casco per gli stessi. Età minima di partecipazione 10 anni e non sono ammessi bambini in bici con le rotelle.

La sera, a partire dalle ore 19.30, all’Ex Chiostro dei Domenicani, inaugurazione della Mostra fotografica internazionale “24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta”; esposizione di biciclette custom del progetto “Toroti” a cura di Vincenzo Lecce; incontro con Elena Bellantoni e proiezione del suo ultimo cortometraggio “Maremoto”; conversazione su “Santu Vitu Mia: Una nuova visione della Mobilità” con Vincenzo Sardelli (Assessore comunale); Roberto Covolo (ExFadda); Vincenzo De Leonardis (Aeneis 2000). Seguirà “CicloWine”, degustazione vini a cura del Consorzio Produttori di Manduria. Il Full Bike Day è organizzato dall’Associazione culturale Aeneis 2000 in collaborazione con Regione Puglia, Comune di San Vito dei Normanni, Comune di Carovigno Provincia di Brindisi, Consorzio di Torre Guaceto, ExFadda. Media partner la rivista “BC – Amici della bicicletta”; partner tecnici Longo Bike e Tenuta Moreno.

​Link: ​https://www.facebook.com/events/207379703377328/

Associazione Culturale Aeneis 2000

C/O Exfadda L’Officina del Sapere

Via Brindisi sn – Cap 72019

San Vito dei Normanni (Brindisi) Italy

associazioneaeneis2000@gmail.com

www.facebook.com/Associazione-Aeneis-2000-596771813866321/?fref=ts

twitter.com/Aeneis2000