La Fantascuola presenta il suo secondo appuntamento. Dopo aver trattato con sillabe e suoni, domenica 14 Gennaio giocheremo con la matematica, impareremo a quantificare, contare e mettere in serie.

Il laboratorio, condotto da Rita Giglio (dott.ssa in Matematica) e Paola Giglio (esperta in tecniche creative e teatrali), sarà svolto in due ore e ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla matematica.

Molti bambini non amano la matematica, altri hanno difficoltà, altri lungo il percorso di apprendimento hanno perso le basi.

Noi ricominceremo da zero e lo zero in matematica è un numero importante!

Tratteremo operazioni apparentemente semplici che stanno alla base della comprensione dei numeri. Lo faremo attraverso dei giochi studiati, convalidati e costruiti ad hoc.

Durante il laboratorio i bambini faranno giochi di movimento sulla matematica, reciteranno, si interesseranno e nel frattempo impareranno a quantificare contare e mettere in serie. Non perdete questa fantastica opportunità!

DOMENICA 14 GENNAIO ORE 17:00/19:00

Per info: 3206174123

Paola Giglio- Associazione Muliniavento

Sede del lab. Gioco Teatro, via Don Luigi Monza, 20