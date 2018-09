La Caffetteria Letteraria Nervegna, nella persona della coordinatrice Francesca Romana Intiglietta, ha il piacere di ospitare come seconda tappa letteraria del mese di Settembre 2018, Mino Pica. Lo scrittore presenterà il suo libro “Quando arriva domenica”, domenica 16 Settembre alle ore 19.30 presso le sale della Caffetteria Letteraria.

A dialogare con l’autore sarà Francesca Romana Intiglietta.

Mino Pica è nato a Brindisi nel 1982. Nel 2008 pubblica “L’attesa dell’attesa” (Giovane Holden Edizioni). Citato fra gli scrittori pugliesi del volume “Letteratura del Novecento in Puglia 1970 – 2008”, nel 2011 pubblica “Cucina interiore” con Lupo Editore. Nello stesso anno partecipa alla scrittura di Via Maestra (Hobos Edizioni), percorsi di narrativa in terra di Brindisi. Nel 2013 pubblica “Hotel – camere e riflessioni (Lupo Editore). Nel 2014 pubblica l’ebook” Otto tracce e mezzo” (Amazon). Appartiene alla corrente “Le Poetemodi”.

Per seguire le attività letterarie della Caffetteria Letteraria Nervegna in Brindisi, sita in Palazzo Nervegna, in via Duomo 20, é sufficiente cliccare sul l’omonima pagina Facebook.

La Caffetteria Letteraria Nervegna è disponibile per festeggiare ricorrenze di ogni tipo. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347.6207390 oppure l’indirizzo e-mail caffetterialetterarianervegna@gmail.com