Si terrà domenica 23 settembre alle ore 18:00 in Piazza della Vittoria a Brindisi, l’iniziativa “Dal bruco alla farfalla” per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza di genere.

“Sarà un evento unico – dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti – in cui assisteremo anche alle performance dei numerosi artisti coinvolti, che racconteranno con parole e musica il percorso della donna vittima di violenza. La manifestazione sarà dedicata a tutte quelle vittime di violenza, in particolare domestica, che pur essendosi sentite a lungo “bruchi” hanno trovato la forza di chiedere aiuto, raccontare i propri drammi e trasformarsi in farfalle”.

Relazioneranno e prenderanno parte all’iniziativa, l’esperto psico-pedagogista dott. Francesco Paolo Romeo, gli psicologi e psicoterapeuti dott.ssa Danila Coluccia e dott.ssa Mariangela Fasciano, i parlamentari del M5S Anna Macina, Valentina Palmisano, Patty L’Abbate e numerosi professionisti del settore. L’incontro, moderato dalla consigliera comunale del M5S di Brindisi, Tiziana Motolese, vedrà anche la partecipazione straordinaria del Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Durante tutto l’evento sarà disponibile, per l’intrattenimento dei più piccoli, anche un laboratorio di Pet Therapy.

“Invitiamo a prendere parte all’evento – conclude Bozzetti – tutta la cittadinanza, il mondo dell’associazionismo e le istituzioni locali. Si tratta di una manifestazione che va oltre la politica, con il solo obiettivo di far conoscere e aiutare a comprendere come affrontare una piaga sociale dai contorni sempre più allarmanti”.

COMUNICATO STAMPA M5S BRINDISI